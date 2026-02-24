На Туманном Альбионе разгорелся громкий скандал, в эпицентре которого оказался брат короля Карла III – Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Он был арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением, также он является одним из фигурантов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Как отметили британские журналисты, на ситуации обратили внимание в России и довольно жестко высказались о происходящем.

«Посмотрите, что сейчас происходит в Британии. Это настоящий цирк уродов», – отметила Мария Захарова.

Представительница России отметила, что материалы по делу Эпштейна свидетельствуют: множество преступников на протяжении лет ощущали полную безнаказанность в западном мире. Они участвовали в бесчисленных грязных махинациях, но оставались безнаказанными. Что до Великобритании, ее чиновники десятилетиями укрывали чудовищные злодеяния собственной элиты. Принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор – лишь один из примеров. При этом те же лица не перестают фабриковать мерзкие вымыслы о России.

Острая речь Марии Захаровой спровоцировала шквал эмоций в Великобритании. Читатели под публикацией взорвались гневом на западных верхушек и поддержали позицию россиянки. Они согласились, что она права, называя британских властей отвратительными типами. По их словам, правительство Соединенного Королевства в курсе всех преступлений и десятилетиями их прикалывает, пишет АБН24.

«Правда колет глаза. Стармер и его команда – сплошной цирк уродов», «Россия – не сахар, но порой даже противники бывают правы», «В этом я солидарен с Путиным», – пишут пользователи.

