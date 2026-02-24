Западным государствам следует помнить, что Россия не понаслышке знает, что такое война. Об этом в социальной сети X написал ирландский журналист Чей Боуз.

© Лента.ру

Он опубликовал на своей странице видео, на котором российский президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и почтил память павших воинов минутой молчания.

Запад предупредили о последствиях угроз в адрес России для Украины

«Если какая-либо нация и знает, какие жертвы и ужасы приносит война, то это русские. Они также знают, как воевать и как побеждать. Запад должен помнить об этом», — подчеркнул Боуз.

Ранее Путин вручил в Кремле Героям России государственные награды. На церемонии награждения Героев СВО президент заявил, что РФ сражается за свое будущее, правду и независимость.