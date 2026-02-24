Руководство ЕС в очередной раз демонстрирует недружественный шаг в отношении российской дипмиссии. Поводом стало решение главы европейской дипломатии Кайи Каллас ограничить численность сотрудников Постпредства РФ при ЕС. Как сообщает постпредство России при Евросоюзе, тем самым Европейский союз пытается помешать переговорам по Украине.

«Такой публичный сигнал есовский Брюссель посылает России на фоне продолжающихся переговоров по мирному урегулированию на Украине, очевидно, с целью помешать соответствующим дипломатическим контактам», — заявило Постпредство РФ при ЕС в своем telegram-канале.

Также на заседании в Брюсселе страны ЕС не смогли согласовать 20-й пакет санкций против России к четвертой годовщине начала специальной военной операции.

Каллас обозначила отправную точку для начала переговоров ЕС и России

Российская миссия при ЕС охарактеризовала объявленное Каллас ограничение численности своих сотрудников как «публичный сигнал» Брюсселя Москве. По версии диппредставительства, этот шаг демонстрирует стремление Евросоюза усложнить каналы общения с Россией именно в момент обсуждения возможных параметров мирного урегулирования вокруг Украины. В комментарии указывается, что сокращение штата Постпредства затронет как политическое, так и консульское и техническое направление его работы в странах ЕС.