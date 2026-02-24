Россия была серьезно обеспокоена озвученными в 2022 году планами президента Украины Владимира Зеленского обладать ядерным оружием. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с четвертой годовщиной начала специальной военной операции, пишет ТАСС.

«Серьезную обеспокоенность у нас вызывали и публично озвученные Зеленским в феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности претензии на обладание ядерным оружием, что создавало реальные риски для России и стратегической стабильности в целом», — сказала дипломат.

Захарова: обвинения в адрес Кремля нужны британским элитам как ложный след

По ее словам, слова Зеленского разрушили три основы украинской государственности — нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны.

2 декабря основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком заявил, что Украина при содействии Великобритании и Франции разрабатывает ядерное оружие. По его мнению, в связи с этим мирные переговоры затягиваются.

В октябре 2025 года бывший премьер республики Николай Азаров заявлял, что у Украины есть месторождения урана, Киев также может сделать систему его обогащения, поэтому «в определенных условиях» страна может создать ядерное оружие. По его словам, если украинцы сами не смогут сделать такое оружие, то им «помогут».

