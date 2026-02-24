$76.7590.28

Дмитриев обратил внимание на расистские высказывания губернатора Калифорнии

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев обратил внимание на высказывания губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, которые он назвал расистскими.

В своём посте в соцсети X он опубликовал видео, где Ньюсом выступает перед темнокожей аудиторией в Джорджии. Политик заявил, что он «такой же, как они», и в доказательство упомянул, что плохо сдаёт экзамены и не умеет читать речи с листа.

Дмитриев прокомментировал это вопросом: «Почему Ньюсом говорит расистские вещи?».

Губернатор Калифорнии рассматривается как потенциальный кандидат в президенты от Демократической партии, но пока не смог пробиться в Белый дом.

Ранее сообщалось, что Дмитриев охарактеризовал изображение арестованного брата короля Карла III, размещённое в парижском Лувре, как символический закат британской короны.