Замглавы МИД России осудил ужесточение блокады Кубы

Россия осуждает ужесточение бесчеловечной блокады Кубы. Об заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский в ходе выступления на заседании высокого уровня Группы друзей в защиту Устава ООН в Женеве, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что последние карательные меры США против Кубы поставили ее на грань энергетического кризиса.

«Решительно осуждаем неправомерные действия в отношении Гаваны и дальнейшее ужесточение бесчеловечной антикубинской блокады, которая продолжается уже почти семь десятилетий», — подчеркнул Любинский.

Агентство Bloomberg сообщало, что Россия направила на Кубу танкер с нефтью в сопровождении эсминца для прорыва блокады, установленной президентом США Дональдом Трампом, на фоне острого топливного кризиса на Острове свободы. Посольство России в Гаване опровергло эту информацию.

Президент Владимир Путин на встрече с главой МИД Кубы назвал ситуацию с блокадой острова неприемлемой, а в российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что Москва готова оказать помощь республике.