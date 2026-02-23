Медведев поздравил лидера КНДР с переизбранием на пост генсека ТПК

Зампредседателя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с переизбранием на пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи (ТПК).

Об этом говорится в Telegram-канале российской партии.

«Примите искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания на высокий пост Генерального секретаря Трудовой партии Кореи (TПK). Это решение в полной мере подтверждает Ваш безоговорочный политический авторитет и сплоченность возглавляемой партии», — сказано в публикации.

До этого стало известно, что IX съезд ТПК полностью поддержал и одобрил «почтительное предложение» о переизбрании Ким Чен Ына на пост генерального секретаря партии. Это является оценкой истории за прошедшую пятилетнюю борьбу, в ходе которой свершились «эпохальные перемены» и были достигнуты «великие результаты». В «святом имени» Ким Чен Ына, которое является «всепобеждающим знаменем», отражены выбор и воля всего народа КНДР, говорится в постановлении.