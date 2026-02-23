Судьбы Бенито Муссолини и Адольфа Гитлера являются показательным примером для нынешнего киевского режима, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Судьба Бенито Муссолини и Адольфа Гитлера является абсолютно показательным примером. Как и тех, кто был впоследствии предан суду, осуждён, а во многих случаях казнён Советским Союзом», — сказал он.

По его мнению, Украина постепенно начинает осознавать, в какой ситуации находится.

Медведев также отмечал, что Россия не получила ответа по территориальным вопросам от Украины.