Путин встретился с вдовами героически погибших российских спецназовцев

Российский лидер Владимир Путин продолжил программу мероприятий в День защитников Отечества встречей с вдовами героически погибших российских спецназовцев. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Владимир Путин встретился в Кремле с вдовами геройски погибших военнослужащих Сил специальных операций Вооружённых сил России», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Путин в ходе церемонии вручения государственных наград поблагодарил военных за грамотные и смелые действия в зоне СВО.

Вместе с тем глава государства сказал, что российские военные твёрдо стоят за Россию в зоне СВО.

Кроме того, Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества.