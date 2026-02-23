Жители Польши начинают понимать, что означает бандеровский режим Украины. Об этом заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш. "Обычные люди видят, что происходит на Украине, что такое нацистский и бандеровский режим, который там сейчас поднял голову и продолжает существовать", — сказал собеседник агентства. По его словам, в польском обществе постепенно приходит осознание, что "правда находится на стороне России". Поэтому обычные поляки "становятся спокойнее к нашим мероприятиям", добавил дипломат. До этого сообщалось, что Национальный банк Украины выпустил новую банкноту номиналом 200 гривен с лозунгом украинских националистов. Новая банкнота практически полностью повторяет прежний образец 2019 года выпуска за исключением надписи "Слава Украине! Героям Слава!", которая появилась в правой верхней части на обратной стороне купюры. Банкнота поступит в массовое обращение 25 февраля. В нацбанке Украины отметили, что менять старые купюры на новые не нужно — они будут находиться в обращении вместе с банкнотами предыдущих лет изготовления.