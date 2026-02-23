Судьбы предводителей итальянских фашистов и немецких нацистов Бенито Муссолини и Адольфа Гитлера служат наглядным примером того, какая судьба ждет нынешнюю правящую верхушку Украины. Об этом в понедельник, 23 февраля, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведев.

© Вечерняя Москва

— Судьбы Бенито Муссолини и Адольфа Гитлера являются абсолютно показательным примером, как и тех, кто был впоследствии предан суду, осужден, а во многих случаях казнен Советским Союзом, — сказал чиновник на своей странице в VK.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян заявила, что Зеленского ждет пожизненное заключение на основе наказания, предусмотренного Уголовным кодексом России.

Медведев же считает, что политику «не сносить головы». В совместном интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo политик привел цитату из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»: «Аннушка уже пролила масло».

Похожим прогнозом выступил и депутат Государственной думы Анатолий Вассерман. По словам парламентария, Зеленского «могли бы ликвидировать» уже сейчас, если бы у Киева были шансы сохранить под своим контролем хотя бы часть территорий.