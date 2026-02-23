$76.7590.28

Медведев: РФ не разглашает результаты переговоров по договоренности

Газета.Ru

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с военнослужащими ВС РФ во время рабочей поездки в одно из подразделений сил беспилотной авиации заявил, что Россия не разглашает результаты прошедших переговоров по Украине по договоренности. Об этом сообщает ТАСС.

Медведев объяснил, почему Россия не разглашает результаты переговоров по Украине
© РИА Новости
«У нас есть договоренность: мы результаты текущих переговоров не разглашаем», — поделился Медведев.

Он добавил, что российская сторона в ходе переговоров озвучила свою позицию по территориям, параметрам демилитаризации и другим вопросам, однако ответа от украинской стороны пока не было.

19 февраля Медведев назвал отличия военного потенциала России и «врага» страны. По его словам, сегодня весь мир помогает «врагу России», в то время как Москва оснащает себя самостоятельно.

До этого Медведев заявлял, что украинский президент Владимир Зеленский служит «полезным идиотом» для США, и чем дольше он будет находиться у власти, тем меньше будет становиться территория Украины. По его словам, глава республики обеспокоен недавним интервью посла в Великобритании Валерия Залужного и «пристает» к США по вопросу выборов на Украине.

Ранее Меведев заявил, что Россия достигнет целей специальной военной операции.