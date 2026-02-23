Россия и США едины во мнении, что странам Европейского союза за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине делать нечего. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник эфире телеканала «Соловьев Live».

По его словам, европейские представители, которые неустанно пытаются «сунуть свой нос» в процесс урегулирования, являются для переговорного процесса на данном этапе «абсолютным злом».

Дипломат отметил, что коллективный Запад раскололся на части после прихода к власти в США президента Дональда Трампа. Мирошник утверждает, что именно у Соединенных Штатов появилось какое-то желание модерировать процесс украинского урегулирования, в то время как у европейцев такого желания нет.

Посол считает, что единственное устремление Евросоюза — это «максимально топить за Украину», поскольку европейцы являются прямыми соучастниками конфликта.

Мирошник заявил, что появление представителей Германии, Франции, Великобритании и Италии на переговорах делегаций РФ, США и Украины в Женеве — это «неудержимое желание европейцев сунуть свой нос в эти переговоры», а также — определенное недоверие Киеву.

Ранее Кремль заявлял, что Европа не может помочь в переговорах по Украине, по словам Дмитрия Пескова.