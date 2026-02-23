Путин принял участие в возложении венков к Могиле Неизвестного Солдата

В День Защитника Отечества президент Владимир Путин вместе с военнослужащими принял участие в церемонии возложения цветов и венков к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Вместе с президентом к мемориалу пришли министр обороны Андрей Белоусов и офицеры, награжденные сегодня высокими государственными наградами.

Церемония завершилась исполнением гимна России и прохождением роты почетного караула.

Затем глава государства коротко побеседовал с присутствующими и пожал им руки.

Напомним, ранее сегодня в Представительском кабинете Кремля прошла традиционная церемония награждения: звезды Героев России получили девять военнослужащих, еще двое старших офицеров удостоены орденов Мужества.