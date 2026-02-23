Путин начал церемонию вручения госнаград Героям России в День защитника Отечества

Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 февраля, провел приуроченную ко Дню защитника Отечества церемонию награждения военнослужащих, отличившихся в ходе выполнения боевых задач.

© Администрация президента РФ

Награды, включая звание Героя Российской Федерации и орден Мужества, вручались в Кремле, в одном из представительских кабинетов главы государства, передает РИА Новости.

Незадолго до этого Путин выступил с обращением по случаю Дня защитника Отечества. Глава государства поздравил граждан, ветеранов, военнослужащих и гражданский персонал Вооруженных сил с праздником.

Мэр Москвы Сергей Собянин также поздравил ветеранов, военнослужащих и участников специальной военной операции с Днем защитника Отечества.

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян тоже поздравила ветеранов, солдат и всех, кто причастен к отстаиванию интересов родины, с праздником.

Москва отмечает День защитника Отечества праздничными мероприятиями, акциями и поздравлениями для героев. Культурные площадки, парки, музеи, театры и ВДНХ приглашают горожан на концерты, мастер-классы, экскурсии, спортивные состязания и фестиваль снежных скульптур.