После повторного прихода в Белый дом Дональда Трампа многие рассчитывали, что отношения России и США значительно потеплеют, а санкции и прочие ограничения будут отменены. Как видим, этого не произошло. О том, почему Дональд Трамп поступает весьма сложно и запутанно, «МК» рассказал Анатолий Вассерман.

- США перед собой ставят достаточно сложные цели, которые в полной мере, конечно же, недостижимы, - говорит Вассерман. – Скажем, Трамп говорит, что хочет сделать Америку снова великой. То есть по сути возродить там промышленное производство, выведенное в свое время за пределы США в регионы с дешевой рабочей силой. Это, наверное, ему в какой-то мере сделать удастся. А вот добиться полного мирового господства вряд ли получится. Потому как раз те страны, куда выводилось производство, уже почувствовали вкус самостоятельности до такой степени, что любым попыткам добиться мирового господства со стороны США будут сопротивляться со страшной силой. - В рамках цели вернуть в США промышленное производство, мы им, скорее, союзники, потому что это повлечет изменение всей мировой структуры разделения труда, - продолжает Вассерман. - А вот в желании обрести возможность навязывать свою волю всем на свете мы им - противники. Так уж исторически сложилось, что Россия всегда была главным противником всех пытающихся навязывать свою волю всем. - Трамп ведет себя по отношению к нам частично правильно, - объясняет эрудит. - Он понимает, что с нами выгодно сотрудничать. Но в то же время вынужден нам в какой-то мере и противостоять именно в рамках цели навязывания своей воли всем. Поэтому такие смешанные и сложные взаимоотношения у нас американцами. В чем-то мы с ними солидарны, в чем-то противостоим. На мой взгляд, это нормально. - Относительно СВО Трамп ведет себя, как грамотный бизнесмен, а именно от токсичных активов он избавляется, - объясняет Вассерман. – Трамп, в общем-то, был бы, думаю, и не против нашего ослабления. Тем более, что это ослабление выгодно ему с той точки зрения того, что Россия выступает еще и как силовое прикрытие Китая. Китай при всем формальном могуществе своих вооруженных сил реально не может активно противостоять тем же США в военной сфере без расчета на наши ядерные силы. - С учетом того, что мы, волей-неволей выступаем ядерным зонтиком для Китая, Трампу выгодно нас ослабить, - считает Вассерман. - Но очень дозировано, поскольку главная для него мишень – не Россия, а ЕС. Ему выгодно ослабить ЕС, чтобы у тоже же Китая не осталось действительно крупных потребителей, кроме США. И тогда им легче будет диктовать Китаю свою волю. Чтобы ослабить ЕС, Трампу выгодно усиливать нас. И выгодно добиваться, что ЕС выкидывал как можно больше своих ресурсов на кровавый ветер Украины. Вот такие сложные расчеты. Мне видно, что Трамп действует в соответствии с этой картиной. Поэтому и получается, что действия Трампа в отношения России достаточно сложны, запутанны и часть этих действий ошибочны, ибо они не учитывают накопленный нами исторический опыт.

