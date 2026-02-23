СМИ раскрыли дату возобновления переговоров по Украине в Женеве

Четвёртый раунд переговоров между Россией, США и Украиной по урегулированию российско-украинского конфликта может пройти 26 февраля в Женеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Последние трёхсторонние консультации проходили с 17 по 18 февраля в отеле InterContinental в Женеве. Переговоры длились около шести часов, во второй — порядка двух. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал переговоры «тяжёлыми», но деловыми. По его словам, в ближайшее время состоится новая встреча по украинскому урегулированию.

Первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности с участием России, Украины и США прошел 23-24 января в Абу-Даби. Там же с 4 по 5 февраля проходил второй раунд переговоров.