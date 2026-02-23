Российский дипломат эмоционально отреагировала на вопрос о потерях среди несовершеннолетних, озвучив страшную статистику жертв с 2014 года.

Официальный спикер МИД России заплакала, говоря о травмах и гибели несовершеннолетних по вине украинских боевиков, передает ТАСС. Она отметила, что историю пишут именно выжившие люди.

«Начиная с 2014 года от рук украинских нацистов пострадали как минимум 1936 детей – детей, подростков, несовершеннолетних. 345 из них погибли», – заявила дипломат.

Представитель ведомства подчеркнула, что никакие фейки киевского режима не смогут стереть память о пережитом. По ее словам, наряду с физическим уничтожением, детям нанесены тяжелейшие моральные травмы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила невозможность игнорирования на Западе кадров военкоров со спецоперации.

Это происходит вопреки попыткам замалчивания. Дипломат обратилась к участникам фестиваля документального кино «Время наших героев».