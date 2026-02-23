Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в Telegram-канале, что обвинения в адрес Кремля со стороны британских элит нужны для того, чтобы создать ложный или «запасной» след по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Дипломат обратила внимание на публикацию в британской газете The Times, в которой речь идет о журналах полетов Королевских ВВС, которые, по данным издания, были уничтожены спустя всего три месяца. В заметке утверждается, что эти документы могли помочь отследить перемещения частного самолета Эпштейна и пролить свет на возможные факты переправки жертв в Великобританию.

«Теперь понятно, как и зачем разыгрывали истории с «новичками» и бесконечными обвинениями Кремля во всех грехах? Принимая во внимание размах преступлений британских элит и их трансграничный характер, всегда нужен был ложный или, как любит говорить принц Гарри, «запасной» след», — написала Захарова.

22 февраля газета The Daily Telegraph писала, что брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор мог использовать самолеты и базы королевских ВВС для встреч с Эпштейном.

До этого сообщалось, что король Британии Карл III разрешил доступ правоохранителям к документам для расследования по делу о связях его брата с Эпштейном.