Зеленский обратился с призывом к Западу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западным странам следует сосредоточиться на сдерживании России, а не пытаться «угодить» ей и ее президенту Владимиру Путину. Об этом он сказал в интервью «Би-би-си».

«Мое мнение: они должны сдерживать россиян, а не пытаться им угодить. Потому что они все равно будут врать. Они заботятся только о себе и своих собственных интересах», — заявил Зеленский.

По его словам, российский президент якобы не заинтересован в завершении конфликта. При этом, как отметил Зеленский, «не хочет — не значит, что не сделает» этого в случае давления.

Зеленский нашел новую причину не выводить войска с Донбасса

Зеленский ранее заявлял, что Украина готова к «реальным компромиссам», однако не ценой суверенитета и независимости. По его словам, Киев готов к диалогу с Москвой, исходя из принципа «стоим, где стоим». Президент Украины также ставил вопрос о том, на какие уступки готова пойти Россия.