Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что публикация файлов Эпштейна в очередной раз доказывает тот факт, что западные элиты фабриковали мифы о России для отвода глаз от собственных преступлений. Об этом спикер рассказала в интервью информагентству ТАСС.

По словам Захаровой, Российской Федерации приходилось на протяжении многих лет оправдываться из-за ложных обвинений в многочисленных преступлениях, бороться с навешиванием ярлыков, предоставлять всевозможные аргументы и факты, которые упорно игнорировались всем коллективным Западом. Теперь же становится очевидно, что это было скоординированными действиями с целью обелить собственную репутацию за счет очернения России.

«Посмотрите, сейчас открыли файлы Эпштейна, и что обнаружилось? Обнаружилось, что внутри этого самого западного общества гнездились личинки настоящих преступников-вурдалаков, которые совершали все виды правонарушений, чудовищных преступлений: и коррупция, и трафикинг людей, педофилия. Просто все, что только можно было придумать: сговор элит, сговор представителей власти, финансовых кругов и так далее», - отметила Захарова.

Ранее сообщалось, что младшему брату короля Великобритании Эндрю Маунтбеттену-Виндзору грозит пожизненное заключение по делу о связях с Джеффри Эпштейном. В четверг 19 февраля он был задержан полицией.