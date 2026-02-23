Путин сделал заявление по случаю Дня защитника Отечества

Ядерная триада гарантирует безопасность России и помогает обеспечивать баланс сил в мире. Ее развитие по-прежнему является безусловным приоритетом, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества.

"Безусловным приоритетом остается развитие ядерной триады, которая служит гарантией безопасности России, позволяет эффективно обеспечивать стратегическое сдерживание и баланс сил в мире", - сказал он.

Путин высказался о российских солдатах и офицерах

Как добавил российский лидер, РФ намерена наращивать потенциал всех видов вооружений, а также улучшать их "боеготовность, мобильность, способность действовать в любых, самых сложных условиях".