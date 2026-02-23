Каллас: главы МИД ЕС на встрече не смогут согласовать пакет санкций против РФ

Министры иностранных дел стран — членов Европейского союза (ЕС) на предстоящей встрече в Брюсселе не смогут согласовать 20-й пакет антироссийских санкций. Об этом журналистам заявила верховный представитель регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, пишет РИА Новости. "Обсуждения 20-го пакета состоятся, но, как вы все знаете, я думаю, что сегодня прогресса по этому вопросу не будет, однако мы продолжим продвигать этот вопрос", — сказала дипломат. 22 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что республика будет блокировать любые санкционные решения ЕС против России до тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти по трубопроводу "Дружба". В том числе это касается 20-го пакета антироссийских санкций. О том, что Европейский союз планирует принять новый пакет санкций против России, Каллас сообщила в конце января. 20 февраля агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что представители стран — членов регионального содружества не смогли достичь согласия при обсуждении очередных ограничительных мер в отношении Москвы.