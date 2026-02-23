Великобритания и Евросоюз сильнее всего пострадают от пошлин США

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Великобритания и Евросоюз понесут наибольшие потери из-за повышения импортных пошлин США.

«И без того слабые Великобритания и ЕС понесут самые большие потери из-за новых плоских глобальных пошлин США в размере 15%», — написал он в соцсети X.

21 февраля президент США Дональд Трамп заявил о повышении торговой пошлины в отношении всех стран с 10 до 15%.

На фоне этого глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге заявил, что 23 февраля предложит переговорной команде приостановить работу по вопросу американских пошлин. Он отметил, что ЕП хочет получить правовую оценку и ясные обязательства со стороны США.