Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём Защитника Отечества, назвав 23 февраля символом искренней народной любви к тем, кто посвятил свою жизнь службе.

«Наши солдаты и офицеры — настоящие патриоты, люди особой закалки и несгибаемой воли, опора государства и общества», — сказал он.

Президент подчеркнул, что Россия продолжит укрепление армии и флота с учётом международной ситуации и с боевого опыта, полученного на СВО. Приоритетом остаётся развитие ядерной триады, гарантии безопасности страны.

Ранее российский лидер поблагодарил регионы за поддержку бойцов в зоне специальной военной операции и членов их семей.