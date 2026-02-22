СМИ сообщили о секретном соглашении между Россией и Ираном

Иран заключил с Россией секретное соглашение о поставках переносных зенитных ракетных комплексов. Об этом сообщила газета The Financial Times со ссылкой на российские документы и нескольких источников, знакомых с условиями сделки.

© Газета.Ru

По данным издания, сумма сделки составляет $500 млн. Она была заключена между российским государственным экспортером вооружений «Рособоронэкспортом», представителями министерства обороны РФ и материально-технического обеспечения вооруженных сил Ирана (МОДАФЛ).

Соглашение, подписанное в Москве в декабре, обязывает Россию поставить 500 переносных пусковых установок «Верба» и 2500 ракет «9М336» в течение трех лет.

Поставки запланированы в три этапа, с 2027 по 2029 год.

До этого первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что соглашение России и Ирана о стратегическом партнерстве не содержит пункта о прямой военной помощи, поэтому Москва не отправляет войска на защиту Исламской Республики от США.