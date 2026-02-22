Посольство РФ ответило на требование Сеула снять баннер о Победе

Посольство России в Сеуле прокомментировало требование МИД Южной Кореи снять с фасада диппредставительства баннер «Победа будет за нами!» Об этом сообщает «РИА Новости».

Российские дипломаты разместили баннер «Победа будет за нами» на фасаде посольства РФ в Сеуле. Акцию приурочили ко Дню защитника Отечества и Дню дипломата.

После этого МИД Южной Кореи через «дипломатические каналы» потребовал снять полотно. В ведомстве заявили, что это может вызвать «ненужные недоразумения и напряженность».

Ситуацию прокомментировали в диппредставительстве РФ.

«Размещение различных баннеров, растяжек и других материалов на территории посольств является распространенной практикой», — заявили в посольстве.

Там подчеркнули, что по завершении праздничных мероприятий баннер демонтируют, технически он «не предполагает длительной эксплуатации».

Накануне в МИД РФ заявили, что Москва ассиметрично ответит Сеулу, если он примкнет к инициативе по накачиванию Украины оружием.