Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что позиция Москвы сыграла ключевую роль в сохранении суверенитета Венесуэлы.

Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

По словам дипломата, без многолетней поддержки России от государственности Венесуэлы мало что осталось бы.

«С ними (Венесуэлой. — RT) бы не вели переговоры, с ними бы вели себя так, как, собственно говоря, формулировали западники неоднократно: как с теми, кто в меню», — отметила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что похищение Соединёнными Штатами президента Венесуэлы Николаса Мадуро и возможные решения суда США в отношении него незаконны.