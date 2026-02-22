Захарова: Россия защитит свои интересы, как бы ни корежило недругов
Россия защитит национальные интересы, отстаивая свою позицию посредством дипломатии, как бы ни корежило недругов.
Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о том, можно ли сказать, что Россия сумела достойно защитить свои интересы, учитывая контакты Москвы с американской стороной и попытки стран Европы заявить о необходимости диалога с РФ.
"Мне кажется, это два разных вопроса, две разные темы. Потому что мы защищаем наши национальные интересы вне зависимости от того, как корежит каких-то наших недругов в той или иной части света, - цитирует ее агентство. - Когда мы общаемся с друзьями, мы тоже защищаем свои интересы. Когда мы ведем переговоры по спорным вопросам, мы тоже защищаем свои интересы. Когда мы отстаиваем нашу позицию, ведя такой, в том числе дипломатический, бой с недругами, мы тоже защищаем свои позиции".
Добавим, что представители РФ неоднократно подчеркивали готовность и открытость страны к диалогу с другими государствами, а также настаивали на необходимости решения всех разногласий исключительно мирными способами.