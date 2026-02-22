Россия защитит национальные интересы, отстаивая свою позицию посредством дипломатии, как бы ни корежило недругов.

© Российская Газета

Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о том, можно ли сказать, что Россия сумела достойно защитить свои интересы, учитывая контакты Москвы с американской стороной и попытки стран Европы заявить о необходимости диалога с РФ.

"Мне кажется, это два разных вопроса, две разные темы. Потому что мы защищаем наши национальные интересы вне зависимости от того, как корежит каких-то наших недругов в той или иной части света, - цитирует ее агентство. - Когда мы общаемся с друзьями, мы тоже защищаем свои интересы. Когда мы ведем переговоры по спорным вопросам, мы тоже защищаем свои интересы. Когда мы отстаиваем нашу позицию, ведя такой, в том числе дипломатический, бой с недругами, мы тоже защищаем свои позиции".

Добавим, что представители РФ неоднократно подчеркивали готовность и открытость страны к диалогу с другими государствами, а также настаивали на необходимости решения всех разногласий исключительно мирными способами.