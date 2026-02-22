Песков назвал важное качество президента России

Президент России Владимир Путин всегда держится в рамках приличий и не позволяет себе резких слов в адрес своих коллег, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Ранее Владимир Зеленский раскритиковал российских и европейских политиков. В частности, обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в том, что он думает не об укреплении армии своей страны, а «вероятно, об увеличении собственного живота».

Также он резко выразился о повестке прошедшего в Женеве раунда трехсторонних переговоров. Он заметил, что ему не требуются исторические параллели, отсылки и аллюзии.

Репортеры попросили представителя Кремля прокомментировать слова украинского лидера.

«Давайте не будем обращать внимание на Зеленского. У нас есть наш президент, президент Путин. Он всегда держится в рамках приличия, он никогда не позволяет себе никаких плохих слов в адрес других глав государств, какими бы они ни были достойными этих плохих слов. Давайте все-таки равняться на нашего президента», — предложил Песков.

Ранее пресс-секретарь сообщил, что Путин даже самого «жалкого» главу государства не называет таковым. Он добавил, что российский лидер всегда уважительно относится к коллегам.