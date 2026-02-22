Песков объяснил бессмысленность участия ЕС в переговорах по Украине
Россия не видит смысла в подключении представителей ЕС к переговорам о разрешении кризиса на Украине. Об этом в интервью каналу «Россия» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков ответил на вопрос о том, ждет ли Россия европейскую сторону на переговорах об урегулировании украинского конфликта. Представитель Кремля считает, что нет смысла подключать к переговорам политиков или дипломатов из ЕС.
«Они ничем не могут помочь, учитывая их настроения», — сказал Песков.
По его словам, глава европейской дипломатии Каллас делает «блистательные» заявления, которые свидетельствуют о конфронтационной, а не переговорной позиции ЕС.
Ранее в МИД РФ заявили, что ЕС потребуется покаяние, чтобы выйти из кризиса и вернуться к нормальному развитию.