Россия не видит смысла в подключении представителей ЕС к переговорам о разрешении кризиса на Украине. Об этом в интервью каналу «Россия» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков ответил на вопрос о том, ждет ли Россия европейскую сторону на переговорах об урегулировании украинского конфликта. Представитель Кремля считает, что нет смысла подключать к переговорам политиков или дипломатов из ЕС.

«Они ничем не могут помочь, учитывая их настроения», — сказал Песков.

По его словам, глава европейской дипломатии Каллас делает «блистательные» заявления, которые свидетельствуют о конфронтационной, а не переговорной позиции ЕС.

Ранее в МИД РФ заявили, что ЕС потребуется покаяние, чтобы выйти из кризиса и вернуться к нормальному развитию.