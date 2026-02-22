Лавров раскрыл, чем занимались европейцы на переговорах в Женеве

Во время переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Женеве представители стран Европы «сидели в предбаннике» и «пили кофе», рассказал журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом пишут «Вести».

В Женеве 17-18 февраля прошла встреча делегаций России, США и Украины. Раунд продолжался в общей сложности 8 часов — 6 в первый день и 2 во второй. Стороны обсудили ряд экономических, военных, энергетических вопросов и договорились о проведении следующей встречи в ближайшие недели.

Лавров прокомментировал высказывания Зеленского в Мюнхене

В Швейцарию также прибыли представители европейских стран с тем, чтобы встретиться с украинцами и американцами, поддержать украинскую сторону на сложных переговорах.

Журналисты попросили министра уточнить, в каком статусе в Женеве находились представители других европейских стран и что они действительно делали.

«Они сидели где-то в предбаннике, кофе пили. Пообщались друг с другом, наверное», — разъяснил Лавров.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме в августе 2025 года привела к появлению новых мемов, сделанных при помощи ИИ.

Так, в соцсетях получил широкое распространение «кадр», на котором лидеры ЕС и НАТО сидят перед Овальным кабинетом, в котором проходят переговоры сторон, как проштрафившиеся школьники перед кабинетом директора школы.

На «фото» хорошо заметны президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ряд других политиков.