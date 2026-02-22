Вероятность встречи в марте Путина и Зеленского  оценили

Президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому говорить не о чем, повестки нет, рассказал журналистам «Аргументов и фактов» политолог-американист Вадим Трухачев.

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф после трехсторонних переговоров в Женеве выразил надежду, что в ближайшие недели будут «хорошие новости» по теме урегулирования конфликта.

Старания американской стороны, уточнил дипломат, могут привести к тому, что через три недели станет возможным саммит с участием Путина и Зеленского.

«Уиткофф сказал о возможной встрече Путина и Зеленского ради того, чтобы сообщить и показать, что он работает. Но Путину и Зеленскому сейчас говорить не о чем. Повестки нет», — разъяснил Трухачев.

Напомним, что президент США Дональд Трамп неоднократно выступал с инициативой по проведению двусторонних переговоров между Москвой и Киевом. Он добавлял, что при определенных условиях готов принять в них участие.

В России отмечали, в свою очередь, что встреча Путина и Зеленского теоретически возможна. Вместе с тем, она может состояться только в Москве.