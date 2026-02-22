В Совфеде объяснили интерес Трампа к Ирану

Корни военной эскалации вокруг Ирана уходят во внутриполитическую ситуацию в США, где американский президент Дональд Трамп постепенно теряет популярность. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

"В таких случаях считается, что ситуацию может исправить "небольшая победоносная война". Эффект от похищения Мадуро уже прошел, и теперь рейтингу Трампа нужна новая инъекция. Проблема, однако, в том, что Иран — не лучший объект для такой военной операции. Более того: нападение на него может выйти рейтингу Трампа боком. Отсюда, вероятно, и его колебания насчет окончательного решения, начинать военные действия или нет", — написал Пушков.

Сенатор отметил, что Иран уже "дал понять", что не пойдет на требования США, так как это означало бы "полную капитуляцию". По его словам, сам факт того, что США собрали крупные силы вокруг Ирана, позволяет предположить, "что совсем не выстрелить это американское "ружье" уже, вероятно, не может".

Однако Пушков указал на то, что "особенно подозрительным" в этой ситуации кажется молчание Израиля, который является "заклятым врагом Ирана". Из-за этого, считает сенатор, складывается ощущение, "словно там что-то точно знают и вот этого "чего-то", не поднимая шума, тихо ждут".

19 февраля президент США Дональд Трамп заявил о готовности дать Ирану не более 15 дней на заключение ядерной сделки с США, в рамках которой Ирану предложили передать часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, чтобы снять опасения Вашингтона по поводу ядерной программы. Издание писало, что Иран готов приостановить обогащение урана на срок до трех лет. Однако администрация Трампа настаивает на полной остановке программы. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Газеты.Ru".

Газета The Wall Street Journal писала, что Трамп рассматривает возможность ограниченного удара по территории Ирана в случае проведения военной операции. СМИ отмечало, что Тегеран может быть атакован в течение нескольких следующих дней. Также советник Трампа рассказывал порталу Axios, что вероятность атаки США на Иран составляет 90%.