Захарова назвала условие выхода ЕС из кризиса

Захарова считает, что ЕС не сумеет выйти из кризиса без покаяния
Без покаяния Евросоюзу не выйти из кризиса и не вернуться на путь нормального развития, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"ЕС, во-первых, неоднородный, во-вторых, он теперь уже признал так или иначе, хотя, может быть, не так явно расписался в собственных ошибках… И Давос, и Мюнхенская конференция - тому подтверждение", - заявила в интервью ТАСС дипломат.
Дипломат так пояснила свои слова: Европейский союз "находится в кризисном положении", а также там признали, "что никакой солидарности нет, и никакого миропорядка, основанного на правилах, тоже не существует".
По словам Захаровой, организация либо "расколота на части, либо просто не сформирована". Поэтому "нужно совершить главное - работу над ошибками: их признать сначала, эти ошибки, и доработать".
"Без раскаяния, без покаяния не будет выхода из этой ситуации. Они так и будут по-прежнему буксовать в своей иллюзорной политической мифологии", - указала дипломат.