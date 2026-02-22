Захарова назвала условие выхода ЕС из кризиса

Без покаяния Евросоюзу не выйти из кризиса и не вернуться на путь нормального развития, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

© пресс-служба МИД России

"ЕС, во-первых, неоднородный, во-вторых, он теперь уже признал так или иначе, хотя, может быть, не так явно расписался в собственных ошибках… И Давос, и Мюнхенская конференция - тому подтверждение", - заявила в интервью ТАСС дипломат.

Дипломат так пояснила свои слова: Европейский союз "находится в кризисном положении", а также там признали, "что никакой солидарности нет, и никакого миропорядка, основанного на правилах, тоже не существует".

По словам Захаровой, организация либо "расколота на части, либо просто не сформирована". Поэтому "нужно совершить главное - работу над ошибками: их признать сначала, эти ошибки, и доработать".