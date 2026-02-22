Дмитриев ответил Уиткоффу на слова о Путине

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прокомментировал заявление посланника США Стива Уиткоффа о Владимире Путине.

Уиткофф заявил в интервью телеканалу Fox, что Владимир Путин всегда был честен, когда они встречались на переговорах. По его словам, сейчас встречи представителей РФ и США как никогда актуальны.

Эту мысль прокомментировал в соцсетях Дмитриев.

Дмитриев отметил участие Уиткоффа и Кушнера в украинском урегулировании

«Мир восторжествует благодаря диалогу», — написал он.

По данным Уиткоффа, новый раунд переговоров по Украине может состояться в течение следующих трех недель.