В России ответили на угрозу Эстонии разместить у себя ядерное оружие

Песков ответил на вопрос о ядерном оружии в Эстонии
Россия не угрожает европейским странам, но предпримет ответные меры, если вблизи ее границ будет размещено ядерное оружие. Об этом в интервью каналу «Россия» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В интервью Песков прокомментировал заявления эстонского МИД о том, что Таллин готов разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО.
Ранее в Госдуме заявили, что у главы МИД Эстонии мания величия, поэтому он решил заговорить о ядерном оружии.