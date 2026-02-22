В России ответили на угрозу Эстонии разместить у себя ядерное оружие

Россия не угрожает европейским странам, но предпримет ответные меры, если вблизи ее границ будет размещено ядерное оружие. Об этом в интервью каналу «Россия» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью Песков прокомментировал заявления эстонского МИД о том, что Таллин готов разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО.

«Эстонии мы не угрожаем, как и всем остальным европейским странам. Но если на территории Эстонии будет ядерное оружие, нацеленное на нас, то на территорию Эстонии будет нацелено наше ядерное оружие», — сказал Песков.

Ранее в Госдуме заявили, что у главы МИД Эстонии мания величия, поэтому он решил заговорить о ядерном оружии.