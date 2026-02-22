Дмитриев отметил участие Уиткоффа и Кушнера в украинском урегулировании

Спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил усилия, спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателем Джареда Кушнера в урегулировании по Украине. Пост об этом появился в Telegram-канале Дмитриева.

"Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер активно содействуют урегулированию украинского конфликта и восстановлению отношений между Россией и США, в том числе в экономической сфере", — написал он.

До этого спецпосланник американского главы заявил, что в ближайшее время ожидаются "хорошие новости" в теме урегулирования.

17 и 18 февраля в Женеве прошли трехсторонние консультации с участием российской, американской и украинской делегаций. Группу переговорщиков из Москвы возглавлял помощник главы государства Владимир Мединский, который назвал состоявшиеся встречи "тяжелыми, но деловыми". Зеленский рассказал, что стороны "почти договорились" о механизме контроля за прекращением огня. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".