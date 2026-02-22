Уиткофф рассказал, как Путин вел себя во время разговора с ним

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что президент России Владимир Путин во время встреч всегда был честен с ним. Об этом сообщает Fox News.

«Он всегда был со мной честен. И когда я говорю об этом, меня критикуют, но это правда. Он сказал мне, где пролегают его красные линии», — сказал он.

Уиткофф добавил, что его критиковали за частые встречи с Путиным — он вел переговоры с президентом России восемь раз. Посланник президента США отметил важность изучения позиции России по вопросу урегулирования украинского конфликта.

Уиткофф: новые переговоры по Украине могут состояться в течение трех недель

Недавно Уиткофф заявил, что новый раунд переговоров в формате Россия — США — Украина может состояться в течение следующих трех недель.

17 и 18 февраля в Женеве прошли трехсторонние консультации с участием российской, американской и украинской делегаций. Группу переговорщиков из Москвы возглавлял помощник главы государства Владимир Мединский, который назвал состоявшиеся встречи «тяжелыми, но деловыми». Зеленский рассказал, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

