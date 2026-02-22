Государственный переворот 22 февраля 2014 года запустил процесс трансформации Украины и поставил страну на путь «самоликвидации», заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

В беседе с РИА Новости он отметил, что события 2014 года привели к утрате Украиной статуса «относительно независимого и суверенного государства».

По словам Мирошника, страна постепенно превратилась «в набор разномастных ресурсов» вместо государства с собственными интересами, населением и экономикой.

Он также заявил, что Украина стала площадкой для военных испытаний и ареной межнациональной розни, а её граждане — ресурсом для вооружённого противостояния, которое, как подчёркивает дипломат, координировалось и финансировалось Западом.

«В этот момент Украина встала на путь самоликвидации в угоду чужим интересам», — отметил Мирошник.

Ранее французский политик Фабрис Сорлин разрушил европейский миф о дате начала конфликта, напомнив о роли Запада в событиях на «майдане».