МИД Финляндии резко высказалась о Путине и российской армии

Министр иностранных дел (МИД) Финляндии Элина Валтонен в интервью Yle резко высказалась о президенте России Владимире Путине, а также российской армии.

Валтонен заявила, что у Владимира Путина якобы нет реального стремления к миру на Украине, кроме того, Россия не добилась в войне никакой стратегической победы.

«Финляндия и Швеция теперь в НАТО, торговые отношения разорваны, а Россия понесла немыслимые потери на фронте», — высказалась министр.

Валтонен также добавила, что военную помощь Украине требуется увеличить.

«Финляндия отправляет оборонные материалы и помощь для преодоления энергокризиса, но этого недостаточно. Нужно делать больше», — подчеркнула Валтонен.

А вот в вопросе усиления давления на Россию, Валтонен признала сложность, назвав ситуацию игрой в «кошки-мышки». Однако, по ее словам, Финляндия якобы усложняет положение России.

Валтонен также заявляла о том, что Европа должна играть большую роль в урегулировании конфликта на Украине.