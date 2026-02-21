МИД Финляндии резко высказалась о Путине и российской армии

Министр иностранных дел (МИД) Финляндии Элина Валтонен в интервью Yle резко высказалась о президенте России Владимире Путине, а также российской армии.
Валтонен заявила, что у Владимира Путина якобы нет реального стремления к миру на Украине, кроме того, Россия не добилась в войне никакой стратегической победы.
Валтонен также добавила, что военную помощь Украине требуется увеличить.
А вот в вопросе усиления давления на Россию, Валтонен признала сложность, назвав ситуацию игрой в «кошки-мышки». Однако, по ее словам, Финляндия якобы усложняет положение России.
Посол раскрыл отношение финнов к россиянам
Валтонен также заявляла о том, что Европа должна играть большую роль в урегулировании конфликта на Украине.