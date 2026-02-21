«Это сама жизнь»: Захарова раскрыла правду, пугающую Запад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западная информационная блокада вокруг специальной военной операции окончательно провалилась.
Выступая на открытии IV Международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев», дипломат подчеркнула, что реальные кадры с передовой становятся неоспоримым аргументом, который невозможно игнорировать.
По мнению представителя внешнеполитического ведомства, объективность документалистики разрушает искусственные сценарии зарубежных медиаструктур.
Она отметила, что в этих лентах нет места актерской игре или спецэффектам, так как видеообъектив беспристрастно фиксирует реальность «без фильтров, без постановочного света и без сценария».
Дипломат выразила уверенность, что представленные работы станут вечным свидетельством подвига нынешнего поколения.
«Это не художественное отражение жизни, это сама жизнь», — подчеркнула официальный представитель ведомства.
Она добавила, что через десятилетия именно эта «документальная правда» позволит потомкам увидеть истинную картину происходящих событий.