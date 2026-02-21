Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западная информационная блокада вокруг специальной военной операции окончательно провалилась.

Выступая на открытии IV Международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев», дипломат подчеркнула, что реальные кадры с передовой становятся неоспоримым аргументом, который невозможно игнорировать.

По мнению представителя внешнеполитического ведомства, объективность документалистики разрушает искусственные сценарии зарубежных медиаструктур.

«Правду СВО уже невозможно не замечать на Западе. И невозможно замалчивать, как это делают западные журналисты», — передает слова Захаровой РИА Новости.

Она отметила, что в этих лентах нет места актерской игре или спецэффектам, так как видеообъектив беспристрастно фиксирует реальность «без фильтров, без постановочного света и без сценария».

Дипломат выразила уверенность, что представленные работы станут вечным свидетельством подвига нынешнего поколения.

«Это не художественное отражение жизни, это сама жизнь», — подчеркнула официальный представитель ведомства.

Она добавила, что через десятилетия именно эта «документальная правда» позволит потомкам увидеть истинную картину происходящих событий.