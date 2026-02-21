Дети трудовых мигрантов должны покидать РФ по достижении 18 лет

Дети трудовых мигрантов должны будут покидать Россию по достижении 18 лет. Правительство внесло в Госдуму соответствующий законопроект. Текст опубликован в думской электронной базе, передает ТАСС.

Изменения предлагается внесении в ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

В документе указано, что дети мигрантов смогут оставаться в РФ только на время действия разрешения на работу их родителя, а также при условии уплаты трудовым мигрантом фиксированного авансового платежа по НДФЛ на себя и на каждого ребенка. При этом по достижении 18 лет дети мигрантов должны будут покинуть РФ в течение 30 дней либо подать в указанный срок заявление на выдачу патента.