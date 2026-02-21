Лавров прокомментировал гибель китайских туристов на Байкале

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования главе МИД КНР Ван И в связи с гибелью китайских туристов на озере Байкал.

Об этом сообщили в МИД России.

«21 февраля Министр иностранных дел Cергей Викторович Лавров направил соболезнования Министру иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И в связи с трагической гибелью китайских туристов на озере Байкал 20 февраля», — говорится в заявлении ведомства.

Накануне девять человек, среди которых туристы, провалились в автомобиле под лёд Байкала в Иркутской области. Один турист сумел выбраться.

Тела всех погибших извлекли из воды водолазы и сотрудники МЧС. Личности установили, назначены необходимые экспертизы.

Спасшийся на Байкале турист из КНР остается в шоковом состоянии

Позднее спасатели нашли тела семи человек, погибших на Байкале, с помощью подводной камеры. Среди погибших — 14-летний ребёнок.

Консульство КНР в Иркутске уведомили о ЧП с туристами.