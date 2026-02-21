Захарова отреагировала на возможное участие Сеула в поставках для Киева

Россия даст ответ на возможное участие Южной Кореи в инициативе по накачиванию Украины оружием, рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

Журналисты попросили представителя МИД прокомментировать публикации в СМИ о том, что власти Республики Корея изучают возможность присоединения к так называемой инициативе НАТО «PURL» — «списку приоритетных потребностей Украины» — путем выделения денежных средств для закупки вооружений.

«С удивлением восприняли эту новость, поскольку такие шаги, если они будут предприняты, расходятся с официальной линией Сеула о неучастии в усилиях «коллективного Запада» по накачке ВСУ оружием и боеприпасами. Официальные лица РК неоднократно заявляли об этом», — признала Захарова.

Дипломат заметила, что в Москве ценили нейтральный подход РК, рассматривали его в качестве необходимой основы для удержания российско-южнокорейских отношений от дальнейшего обрушения и предпосылки для будущего восстановления двустороннего диалога и сотрудничества.

Возможное участие РК в таких поставках в какой-либо форме, прямой или опосредованной, нанесет непоправимый ущерб отношениям Москвы и Сеула, разрушит перспективы для восстановления конструктивного диалога по проблематике Корейского полуострова, подчеркнула представитель МИД.

Захарова констатировала, что Россия будет вынуждена воспользоваться правом на ответные, в том числе асимметричные, меры.