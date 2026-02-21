В Госдуме обратились к туристам после ЧП на Байкале

Озеро Байкал является зоной высокого риска, особенно в зимнюю пору. Туристам необходимо осознавать это и контролировать свои действия. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко, комментируя трагедию с гибелью людей на Байкале.

В Max Абрамченко написала, что лед Байкала чрезвычайно опасен, а трагедия на Байкале говорит о «вопиющем пренебрежении безопасностью».

«Туристы должны понимать, что выезд на лед на обычном автомобиле — это не приключение, а игра в "русскую рулетку". Нельзя полагаться на авось и "многолетний опыт" частного водителя», — заявила Абрамченко.

По ее словам, туроператоры должны предупреждать клиентов о рисках, и постоянно напоминать о правилах безопасности. Для экскурсий по зимнему Байкалу больше подходят суда на воздушной подушке, а не внедорожники.

Депутат призвала бороться с теневым рынком туризма и неофициальными зимниками. Она добавила, что полиция должна конфисковывать транспортные средства у нарушителей, а спасатели дежурить в местах массового скопления туристов.

Накануне под лед Байкала провалился УАЗ, водитель вез 8 туристов из Китая. Спасся лишь один человек. Сегодня стало известно об аналогичном случае с внедорожником.