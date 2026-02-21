Правительство Украины держится за маленький «клочок земли в ЛНР», чтобы отработать деньги Запада и показать свою мнимую значимость, рассказал журналистам глава республики Леонид Пасечник. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, ВС РФ освободили 99,7% территории ЛНР, под контролем ВСУ остались несколько полностью разрушенных населенных пунктов.

«То, что Киев держится за какие-то клочки земли, — это понятная история, потому что они за это получают финансы от своих зарубежных кураторов, чтобы хоть как-то показать свою значимость», — отметил Пасечник.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что в 2025 году в весенне-летний период ВС РФ освободили практически всю ЛНР.

По его словам, самыми «большими по площади оккупированными частями остаются районы Новоегоровки и кременские леса».

Аналитик заметил, что оставшиеся участки сложны по рельефу — это западные окраины ЛНР.