Пасечник назвал причину, по которой Киев держится за «клочок земли в ЛНР»
Правительство Украины держится за маленький «клочок земли в ЛНР», чтобы отработать деньги Запада и показать свою мнимую значимость, рассказал журналистам глава республики Леонид Пасечник. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, ВС РФ освободили 99,7% территории ЛНР, под контролем ВСУ остались несколько полностью разрушенных населенных пунктов.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что в 2025 году в весенне-летний период ВС РФ освободили практически всю ЛНР.
По его словам, самыми «большими по площади оккупированными частями остаются районы Новоегоровки и кременские леса».
Аналитик заметил, что оставшиеся участки сложны по рельефу — это западные окраины ЛНР.