В Госдуме сделали заявление о целях начала СВО

Россия не начинала войну, а пришла ее закончить ради сохранности Русского мира. Позицию о целях начала специальной военной операции (СВО) на Украине высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что гражданское противостояние на Украине продолжалось с 2014-го по 2022-й год и нагнеталось при активной поддержке Запада вопреки Минским соглашениям.

«Мы не начинали войну, мы пришли ее закончить. Ради прекращения геноцида русскоговорящих, ради обеспечения безопасности и национальных интересов России, ради сохранности Русского мира и традиционных ценностей», — обозначил Слуцкий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что целью России в СВО является защита своих интересов и своих людей, проживающих на Украине. Он также говорил, что Москва, помимо этого, намерена защищать русский язык и традиционные ценности.