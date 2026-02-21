В России отреагировали на атаку ВСУ на отдаленную от границы Удмуртию

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударить вглубь России — это продуманная линия Киева, означающая в их понимании, что ВСУ не сдаются, заметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на атаку украинских беспилотников на Удмуртию, отдаленную от границы на 1400 километров.

«Это продуманная линия нынешнего киевского режима на атаки на внутренние районы Российской Федерации, очень удаленные от линии соприкосновения. Это в их понимании означает, что они по-прежнему верны себе, они не сдаются. Они не хотят никакого мирного устройства. Они воинственно отстаивают свои собственные идеалы», — заявил Карасин.

Сенатор добавил, что такая позиция Киева вызывает у граждан России чувство неприятия и непонимания.

«И тем более чувство непонимания и осуждения тех в Европе, кто поддерживает, снабжает Киев оружием, оказывает политическую поддержку на различных форумах», — добавил он. «Это тупиковая ситуация, которая ведет только к горю. Особо цинично и злобно это выглядит на фоне продолжающихся переговоров по мирному урегулированию, которое недавно прошли в Женеве и еще предстоят», — Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам.

В ночь на субботу, 21 февраля, Удмуртия подверглась нападению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российский регион, отдаленный от границы на 1400 километров, был атакован беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

В ходе налета ранения получили 11 человек. Госпитализированы двое пациентов в состоянии средней тяжести, один — в тяжелом состоянии. Остальных после осмотра отпустили под амбулаторное наблюдение.