Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сравнил с сатанистами (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) младшего брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора и его соратников, связанных с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом он написал в соцсети Х, приложив фрагмент одного из материалов по делу Эпштейна.

В публикации Дмитриев заявил на английском языке, что бывший принц Эндрю из Великобритании и его «сатанинские либеральные западные соратники» истязают шестилетнего ребенка, добавив, что Россия борется с сатанизмом. К посту был прикреплен отрывок материала, в котором описывается история ребенка и упоминается младший брат Карла III.

Эндрю Маунтбеттена-Виндзора задержали 19 февраля в день своего 66-летия и доставлен в полицию для допроса. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Полиция долины Темзы проверяет сведения о том, что в период с 2001 по 2011 год, занимая пост специального представителя Великобритании по международной торговле и инвестициям, он мог передавать конфиденциальную информацию Эпштейну.

Позднее бывшего принца отпустили без предъявления обвинений, однако расследование продолжается.

